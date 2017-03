Lederen af Hizbollah, Hassan Nasrallah og hans ven – overbureaukrat i de Forenede Nikkedukker – Kofi Annan.

Rigtige venner kan ej købes for penge,

rigtige venner kan ej købes for guld,

Rigtige venner er ej noget man køber,

for dem er stilling status og rigdom lig et nul.

Ved du hvad det er man kalder rigtige venner,

det er dem som stiller op hvis alt går galt,

De går ikke efter rigdom eller status,

følger dig i med og modgang overalt.

Rigtige venner kan ej købes for penge,

rigtige venner kan ej købes for guld,

Rigtige venner er ej noget man køber,

for dem er stilling status og rigdom lig et nul.