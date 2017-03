Papirfly af Koranen skaber vrede

…Det er som en kommentar til islamistisk terrorisme, at Uwe Max Jensen har foldet papirfly af Koranen. Han har ikke ville håne islam, siger han selv….

…Islamisk Trossamfund, Ahmad Kassem: – Det er en urimelig provokation og en skadelig generalisering. Han bruger et koran-vers, der gælder for alle muslimer – ikke kun for Osama bin Ladens gruppe. På den måde er han med til sætte Koranen i et negativt lys og fremstille islam som en voldelig religion, siger han til avisen.

…..Uwe Max Jensen synes hellere Islamisk Trossamfund hellere skulle vende sin vrede mod de trosfæller, der bruger muslimernes hellige bog til at retfærdiggøre deres terrorhandlinger.

– Det er da en meget større krænkelse for de mennesker, der bekender sig til islam, at en gruppe legitimerer et terrorangreb på tusinder af uskyldige med et koranvers. Det skulle man tage at kritisere i stedet for, siger kunstnere