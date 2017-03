Berlin 1937 eller Nørrebro 2006 ?

Jøder i Danmark er lagt for had.

De kan ikke færdes frit og lever med trusler på livet eller spot og hån på åben gade, skriver B.T. mandag.

Tiden er skruet tilbage til Anden Verdenskrig – og det i 2006.

B.T. kan mandag fortælle den uhyggelige beretning fra hverdagen for helt almindelige danskere med jødisk oprindelse på baggrund af en ellers hemmelig optegnelse fra sikkerhedstjenesten i Det Mosaiske Troessamfund. En tjeneste, der har ansat et ukendt antal sikkerhedsvagter med det ene formål at sikre jødernes sikkerhed i Danmark.