Den ulidelig selvsmagende Jens Blauenfeldt håner her 3000 amerikanske terrorofre.

Jeg er faktisk lidt flov over at indrømme det, men jeg tænkte: Hey, det er amerikanerne, nu får de smæk. Det har de rigtigt godt af, sagde vært Jens Blauenfeldt i DR’s Aftenshowet tirsdag.

Nu er aviser så fulde af Jens Blauenfeldts beklagelser. Hvorfor Jens ? Du sagde hvad du tænkte. Dine chefer har ikke fyret dig, så de må være enige i at du hører til i DR. Folk som dig er jo det stof som Danmarks Radio er gjort af, og derfor skal det syge foretagende lukkes. Jo før jo bedre.

Lad os håbe denne nyhed snart når vores venner i USA.

English translation:

Jens Blauenfeldt from the danish politically controlled TV station (Danmarks Radio) says what he was thinking when he heard about the 9-11 attacks:

“Hey it’s the americans, now they are getting spanked. That serves them right.”… “Finally someone is striking back.”

This statement has so far not had any consequences for Jens Blauenfeldt. He is still employed and on the air in the politically controlled taxpayer financed danish TV station Danmarks Radio.

Dear friends from the US. This is what you get when the media is controlled by the state. Daily anti-american brainwash.