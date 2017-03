Se hvordan her:

Indbyggerne i en lille Israelsk by tæt på grænsen til EU-ekspektoratet protektoratet Gaza rammes dagligt af tre Kassam-missiler. De afskydes fra HamaSS-paradiset, hvis to millioner palestinensere lever af at tigge den civiliserede verden om hjælp. Og de får den. Israel forsyner dem med vand, strøm, olie, benzin, medicin, mad og penge. Takken herfor leveres i form af død og ødelæggelse. Men vi andre bidrager så sandelig også til festlighederne. Norge, som ikke er medlem af EU, sender pengene direkte til HamaSS medens Danmark og Sverige må omvejen over Bruxelles…