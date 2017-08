Mel. Når jeg ser et rødt flag smælde..

Når jeg ser et rødt flag smælde

får jeg kvalme og bliver’ syg

Jeg ser for mig et rødt pampervælde

mine øjne bliver tunge som bly.

De kan synge røde sange,

og marchere frem i takt.

Men os kan de ikke gøre bange –

kun vor harme og spot har de vakt.

Når jeg ser et rødt flag smælde

får jeg kvalme og bliver’ syg

Jeg ser for mig et rødt pampervælde

Som forpester vor land og vor by

For de tror de kan knække de frie

De skal vide de ej får ret

For liberale vil aldrig vige

Vores plads for det røde kabinet

Jeg får myrekryb af Helle

og et kuldegys af Ritt.

De kan få mig på rædsomme tanker

om det røde som er så forkert.

Jeg får mareridt om roser,

jeg får feberfantasi.

Jeg bruger en helveds masse gloser,

når de røde marcherer forbi.

Mine tanker går til Stalin,

og Mao og hans slæng.

De var røde som rød plastikmaling

der var den stygge farve igen.

I pølserne skal det være,

og i bolsjer og syltetøj.

Men mer kan vi ikke bære,

Skyld dem ud med det øvrige møg