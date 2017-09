Henrik Bjerremand Kristensen

Fire år bag tremmer. Så let slap den 16-årige dreng, der står bag et af danmarkshistoriens mest voldsomme og fuldstændigt umotiverede mord, for drabet på den 48-årige Henrik Bjerremand Kristensen.

Hvad skal det koste at knuse denne mands hoved, spurgte jeg i går. Nu har vi svaret. I omsorgsstaten Danmark koster den slags 4 år med DVD, bordtennis og videre uddannelse på skatteydernes regning.

Når psykopaten, der efter min mening burde spærres inde til han døde en naturlig død, er 20 år ganmmel – vil Henrik Bjerremand Kristensens familie, og alle vi andre – igen møde voldspsykopaten ude i byen. Om 4 år er han nok blevet uddannet til socialpædagog (eller noget lignende) og så kan vi hilse på ham nede i fritten eller børnehaven, hvor han “drager omsorg” for vores børn.

Bare vent.. I løbet af dagen vil politikere fra DF, konservative og andre socialister – stå i kø for at forlange strengere straffe – ligesom de plejer – men lad jer ikke narre, det er fun og svindel. Politikerne er nemlig slet ikke interesserede i at løse disse problemer, fordi den eneste holdbare løsning er at genindføre det personlige ansvar – og det går slet ikke. For så skal folk jo selv til at bestemme, og ikke politikerne.

Slutresultatet bliver at Henrik Bjerremand Kristensen blev dræbt uden det fik nævneværdige konsekvenser, den skyldige går i praksis fri, politikerne bræger videre som de tåber de nu engang er – og vi andre vender på hvem der skal lade livet næste gang til en af totalstatens forkælede snotunger.