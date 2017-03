Skoleleder advarer jøder: Find en anden skole Olav Nielsen, skoleleder på Humlehaveskolen i Vollsmose, er betænkelig ved at have jødiske børn blandt palæstinensiske elever.

Fyens

Danmark er et patetisk lille lorteland, og jeg foragter danskere mere og mere for hver dag der går.. Tænk engang at det kommet så vidt at gode danske borgere ikke længere kan færdes frit.

Ansvaret ligger hos de uduelige kollaboratører der kaldes politikere og venstrefascistiske statslige medier. De har ved fælles kraft forvandlet de forhenværende danske vikinger til en flok impotente hjernevaskede velfærdsnarkomaner, hvis primære mål i livet er at komme på efterløn.. Bræækkkk..