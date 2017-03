For noget tid siden havde jeg et indlæg om mine erfaringer med Sjælsø.

Byggesjusk fra Sjælsø

Efter dette indlæg blev jeg kontaktet af Sjælsø som pludselig var interesseret i en dialog om problemerne. Vi holdt et møde og nogle fejl blev udbedret, dog ikke den største af dem alle. Nemlig en stor revne i gulvet foran indgangen.







Henrik Jørgensen fra Sjælsø Danmark A/S, mente at revnen ville “sætte sig” efter nogle måneder – og såfremt dette ikke skete ville Sjælsø ligge et nyt gulv. Jeg gik med til at vente, og så er dagen kommet hvor løfterne skal indfries.. Her er svaret fra Sjælsø..

En forudsætning for en udskiftning af hele gulvet kræver, at du dokumenterer, at der er tale om fejl ved leverede gulvbrædder og/eller graverende håndværksmæssige fejl ved lægningen, som ikke kan udbedres. Vi har i flere omgange inspiceret dit gulv uden, at det har været muligt at komme til ovenstående konklusion. Det er tværtimod konkluderet, at gulvet på nær erkendte fejl er fuldt i overensstemmelse med, hvad man kunne forvente. Sjælsø har derfor ingen mulighed for at pålægge entreprenøren at foretage en fuldstændig udskiftning og foretager ikke denne udskiftning for egen regning.

Der er åbenbart ingen nedre grænse for hvad man kan forvente sig hvis man handler med Sjælsø. Denne sag ender nu i retten..

Stay tuned..