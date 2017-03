Først stjæler forbryderen Uffe Elbæk 6 millioner skattekroner til at lege cirkus på sin kærestes klovne projekt – derefter æder og drikker de for hundrede tusinde vis af skattekroner for at fejre deres “kup”. Han skal betale det hele tilbage og en tur i spjældet.

Uffe Elbæk – professionel tyv af vores skattekroner